رفع 11 طن مخلفات بحملة مكبرة في البحيرة

تواصل محافظة البحيرة، حملاتها المكثفة لإعادة الانضباط للشوارع وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وذلك من خلال لجنة مكبرة تضم القوات المسلحة وإدارة البيئة بالديوان العام والوحدة المحلية، والتي تستهدف إزالة المخالفات والبؤر العشوائية ونظافة الطرق والمحاور الرئيسية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود لمواجهة المظاهر العشوائية وإزالة كافة المخالفات والتعديات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين

وأسفرت نتائج الحملة بمركز ومدينة أبو حمص، عن رفع 11 طن مخلفات.

كما تم المرور على مصرف صرف أبو حمص البحري بجوار المجزر ويبلغ طوله نحو 1 كم، تراكمت فيه نحو 50 طنًا من المخلفات تابعة لمشروع الحملة الميكانيكية، حيث تبين أنه لم يتم رفع المخلفات بواسطة المقاولين، وتم مخاطبة مجلس المدينة لإعداد مقايسة لرفع المخلفات، مع التشديد على خصم التكلفة من مستحقات المقاول حال تقاعسه عن التنفيذ.

كما تم تحرير خطابات لشرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئية للمخالفين وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار تلك الحملات في مختلف المراكز والمدن، حرصًا على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مع توجيه الجهات المعنية بتكثيف الرقابة لمنع تكرار هذه المخالفات.