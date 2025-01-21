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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهمة للجنايات في سرقة 8 هواتف بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر، إحالة متهمة للمحاكمة الجنائية في سرقة الهواتف المحمولة من أحد النوادي بأسلوب المغافلة بمنطقة مدينة نصر.
وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من سيدة بأحد النوادي، يفيد بأنه حال تواجدها بالنادي بدائرة القسم فوجئت بسرقة 8 هواتف محمول بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم") ، و بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، و باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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