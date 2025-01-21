ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31300 طن شملت 8383 طن يوريا، و2905 طن رمل زجاجي، و6500 طن جبس معبأ، و13512 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51500 طن شملت 15000 طن ذرة و197 طن قمح و21156 طن فول صويا، و4850 طن ابلاكاش، و3515 طن حديد و6782 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1037 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 477 حاوية مكافئة في حين بلغت عدد الحاويات الترانزيت 3585 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45151 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84563 طن.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2648 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5358 حركة.

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN) التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 368م وبعرض 51م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن ويصل غاطسها إلى 16.10م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة (ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express) والتي ترفع علم هونج كونج والقادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366م وعرضها 51م ويصل غاطسها إلى 16 م.