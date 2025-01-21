رسميا.. استقالة بن غفير من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بسبب اتفاق غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء، بأن استقالة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، دخلت حيز التنفيذ.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن بن غفير، ووزراء حزبه "قوة يهودية"، استقالوا رسميا، من بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق واسرلاف، من الحكومة الإسرائيلية، بسبب ما وصفوه بـ"الاتفاق المستسلم" مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف الحزب أن الاتفاق "يتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، من بينهم من أدينوا بقتل إسرائيليين، مع السماح لبعضهم بالعودة إلى القدس والضفة الغربية".

وأشار البيان إلى أن الاتفاق "تنازلًا عن إنجازات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب، وانسحابًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ووقفًا للقتال"، بحسب مزاعمه.