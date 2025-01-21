"قمر الدولة" يدير لقاء الجونة والبنك الأهلي بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام لقاء الجونة والبنك الأهلي والمقررة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

طاقم تحكيم مباراة الجونة والبنك الأهلي

وتضمن طاقم التحكيم كلا من: نادر قمر الدولة (ساحة)، مصطفى حسين ووائل عاطف (مساعدين)، حسني سلطان (رابع) علاء صبري ومحمد عبد العزيز (تقنية الفيديو).

يستضيف فريق نادي الجونة، فريق البنك الأهلي في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين خاصة أن البنك الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بينما يطمح الجونة في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، حيث خاض 8 مباريات و فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

في المقابل يحتل البنك الأهلي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.