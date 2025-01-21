ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"قمر الدولة" يدير لقاء الجونة والبنك الأهلي بالدوري

الحكم نادر قمر الدولة
الحكم نادر قمر الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام لقاء الجونة والبنك الأهلي والمقررة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

طاقم تحكيم مباراة الجونة والبنك الأهلي

وتضمن طاقم التحكيم كلا من: نادر قمر الدولة (ساحة)، مصطفى حسين ووائل عاطف (مساعدين)، حسني سلطان (رابع)  علاء صبري ومحمد عبد العزيز (تقنية الفيديو).

يستضيف فريق نادي الجونة، فريق البنك الأهلي في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين خاصة أن البنك الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته  بينما يطمح الجونة في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، حيث خاض 8 مباريات و فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

في المقابل يحتل البنك الأهلي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

 

الاتحاد المصري لكرة القدم الجونة والبنك الأهلي الجونة طاقم تحكيم مباراة الجونة والبنك الأهلي البنك الأهلي