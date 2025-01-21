نجاح أول عملية حقن أسمنتي عظمي عن طريق الأشعة بالإسكندرية

قال الدكتور ضياء الدين زامل، مدير مستشفى العامرية العام، إنه تم دخول سيدة في الثلاثين من العمر، تعاني من أورام سرطانية منتشرة وآلام شديدة غير محتملة بسبب وجود تأكل وأورام ثانوية في عدد من فقرات العمود الفقري وكسر بالفقرة الثانية عشر، وتم تجهيز المريضة للعمليات، ولأول مرة بمستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تم عمل حقن اسمنتي عظمي عن طريق الأشعة والذي يتم من خلاله حقن مادة اسمنتية خاصة بالعظام في مكان التأكل لمنع كسر أو ضغط الفقرات ومنع الآلم وتم وضع الحالة تحت الملاحظة بعد العملية و تم خروجها في اليوم التالي بعد تماثلها للشفاء.

وأعربت المريضة عن جزيل شكرها لطاقم المستشفى على الاهتمام والرعاية المقدمين لها لتخفيف شدة الآلم بعد الإجراء الطبي الناجح.

وشارك في الإجراء الطبي بتنسيق مثمر كلا من الدكتور أحمد الرحماني رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور طاهر أبو مضاوي اخصائي جراحة المخ و الأعصاب، الدكتورة رانيا محمد أخصائي التخدير، ميس نادية دسوق وأسماء بدراوي تمريض عمليات، أحمد حمام فني الأشعة.

وأعربت الدكتورة غادة ندا عن فخرها بفريق العمل وتقدمت بالشكر لجميع أعضاء الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والفنيين بجميع الأقسام والذي يعكس أهمية التعاون في المجال الصحي ليعود بالنفع على المريض، في انتظار المزيد من قصص النجاح.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي وفي ظل بذل أقصى جهد للتمييز في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.