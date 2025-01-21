أبوبكر الديب يكتب: انتظارا لخطوة ترامب المقبلة.. الأسواق بين تباطؤ محدود وتعاف متعثر

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 12:05 م

تعيش الأسواق في الفترة الحالية حالة من التباين ما بين صعود وهبوط، وتباطؤ محدود وتعاف متعثر، انتظارا لقرار الرئيس الأمريكي الأخير، حول خططه التجارية والإقتصادية، وقد ارتفع الدولار، فيما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يترقب المستثمرون بقية الأوامر التنفيذية الصادرة من البيت الأبيض، بعد أن أعلنَ ترامب خطته لفرض رسومٍ جمركية تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، ابتداء من فبراير.

وتراجعت العملة الكندية والمكسيكية بنسبة 1.4% بعد تهديدات ترمب بفرض الرسوم، فيما تخلت العملة المشفرة الجديدة لترامب عن بعض مكاسبها القوية، اليوم، لتتراجع بنسبة 20% وتصل إلى 35.27 دولار، بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 10 مليارات دولار في القيمة السوقية، خلال بداية الأسبوع، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 2722.01 دولار للأوقية، ورغم اعتبار الذهب ملاذا آمنا، لكن سياسات ترامب قد تدفع التضخم للارتفاع، ما قد يؤدي إلى إبقاء الفيدرالي الأمريكي، على أسعار فائدة أعلى، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب.

ورفض ترمب الإعلان عن رسوم جمركية جديدة تستهدف الصين مكتفيا بإصدار توجيهات لإدارته لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة على المستوى العالمي، وبدت الأسهم الآسيوية، متقلبة لفهم كيف يمكن أن تتشكل خطط ترامب للرسوم الجمركية على الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما تمسكت عملة "اليوان" الصينية المحلية ببعض مكاسبها التي حققتها.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد إعلان ترامب عن خطته لتعزيز إنتاج النفط والغاز في بلده وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 80.18 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.46% لتصل إلى 76.74 دولار للبرميل.. وشهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقلبات مع رفع ترامب للوقف الاختياري على تراخيص التصدير الجديدة، مما قلل من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية على المدى الطويل، وسط توقعات بأن تشهد واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا بأكثر من 15% في عام 2025.

من جانبها أكدت وكالة فيتش للتصنيفات بأن سياسات ترامب التجارية تهدد مستقبل نمو الأسواق الناشئة، متوقعة أن يكون الدولار أقوى 3% تقريبا مقابل اليوان الصيني بحلول نهاية عام 2025 ما يؤدي ذلك إلى زيادة أعباء السداد للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة.