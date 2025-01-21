260 شاحنة مساعدات ووقود تتوجه لمعبري كرم أبو سالم والعوجة لإدخالها إلى قطاع غزة

صرح مصدر مسؤول بمعبر رفح البري، اليوم /الثلاثاء/، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة، وفقًا لآخر إحصاء، بلغ 260 شاحنة، من بينها 23 شاحنة وقود.

وأوضح المصدر أن الشاحنات دخلت إلى قطاع غزة، عن طريق منفذ العوجة وكرم أبو سالم.

يذكر أنه سبق أمس وأول أمس إدخال 680 شاحنة من بينهم 40 شاحنة وقود، و10 شاحنات غاز، ولا يزال إدخال الشاحنات مستمرا حتى الآن.

