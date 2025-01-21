سمية الخشاب تكشف حقيقة خضوعها للتجميل.. وسر ملامحها الجديدة.. فيديو

نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد مؤخرًا من شائعات حول خضوعها لعدد من عمليات التجميل، وذلك على الرغم من تداول هذه الأنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي ربطت ظهورها الأخير بمظهر مختلف وجذب للأنظار خلال حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم السبت الماضي، بحضور نخبة من النجوم من مختلف أنحاء العالم العربي.

وفي تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي"، أعربت سمية الخشاب عن سعادتها بحضور حفل الجوائز، مؤكدةً أن علاقتها بزملائها في الوسط الفني جيدة، كما تحدثت عن مشاريعها الفنية المقبلة.

وأوضحت “الخشاب” أن تغير ملامح وجهها يعود إلى أسباب أخرى، نافيةً ما يتردد عن خضوعها لأي عمليات تجميل، قائلة: «معملتش عمليات أنا تخنانة شوية، بس وعملت الحاجات العادية زي البوتوكس» .

يذكر أن، الفنانة سمية الخشاب تشارك بمسلسل "أم أربعة وأربعين" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس قمر، هدى الخطيب، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

https://youtube.com/shorts/kAM_bdcBzm8