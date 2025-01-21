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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
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أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، التزام باكستان بدعم الشعب الفلسطيني، واستعدادها لتقديم أقصى قدر من الإسهامات في مرحلة إعادة إعمار غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا.
وقال شهباز شريف، في كلمته الافتتاحية التي بثها التلفزيون في اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي الذي ترأسه، إن وقف إطلاق النار جاء بعد مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني من الرجال والنساء والأطفال وتدمير المدن، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية.
ودعا إلى أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت الذي يستمر 42 يوما إلى هدنة دائمة، وأعاد إلى الأذهان أن باكستان أرسلت مواد إغاثة للشعب الفلسطيني على الرغم من الصعوبات والتحديات الهائلة.

رئيس الوزراء الباكستاني الشعب الفلسطيني باكستان