مختار غباشي: ترامب يعمل على تأهيل نفسه لرئاسة أمريكا منذ 3 أشهر

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل منذ أكثر من 3 أشهر، لتأهيل ذاته في الرئاسة الأمريكية، موضحًا أن سياسته الأولى هي "أمريكا أولا".

وأضاف غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن ترامب يواجه عدد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة، خاصة قضايا الجنس الثالث، مشيرًا إلى أن ترامب سيتراجع عن بعض الاتفاقيات التي تحمل أمريكا أي أعباء ومخصصات مالية كبيرة مثل اتفاقية المناخ.

وتابع، أن ترامب لا يريد الدخول في صراعات جديدة، مثلما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن ترامب له رؤية محددة في الرئاسة الأمريكية ويمتلك شعبية في مجلس النواب.

وأردف، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك الرفاهية لحماية حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بدون مقابل، موضحًا أن إسرائيل هي الابن الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية.