بالفيديو.. الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار على القاهرة في هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد وجود شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الضباب وهذه الظاهرة الجوية السائدة على مدار الأسبوع، مشيرًة إلى أن الرؤية الأفقية انخفضت إلى 500 متر في مناطق بغرب البلاد وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في تكون الشبورة الضبابية، ويؤثر على عدم وجود سحب مؤثرة بسقوط أمطار خلال فترات النهار، موضحة أن أجواء اليوم مشمسة ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات تقريبا حيث تسجل العظمى على القاهرة خلال فترات النهار 23 درجة.

وتابعت، أن طقس اليوم في ظل سطوع أشعة الشمس سيكون شتويا معتدل أو مائل للدفء على المحافظات الشمالية، موضحة أن تأثير المنخفض الجوي سيبدأ خلال ساعات الليل على محافظة مطروح ينتج عنه أمطار رعدية وتنتقل فرص سقوط الأمطار إلى الإسكندرية والبحيرة وباقي محافظات الوجه البحري.

كما أن هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة مساء اليوم تكون متوسطة وتستمر حتى الصباح. وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار على محافظات مصر الشمالية حتى شمال الصعيد ستشهد فرص سقوط أمطار ولكن تختلف الشدة من منطقة لأخرى أو من وقت لآخر، موضحة أن فرص سقوط الأمطار تستمر يوم الخميس بنسب وكميات أقل مع غياب الشبورة، وتعود الشبورة المائية الضبابية يوم الجمعة وتكون هذه هي الظاهرة المؤثرة.

وأشارت إلى أنه بداية من يوم السبت يعود منخفض جوي ولكن قيم درجات الحرارة لن تتأثر بشكل كبير؛ حيث إن درجات الحرارة على القاهرة ستكون أعلى من المعدلات بشكل طفيف، مؤكدة أنه في ساعات المساء بداية من يوم السبت يكون هناك إحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة مع وجود نشاط خفيف للرياح.