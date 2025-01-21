جمعية نقاد السينما المصريين تعلن الأفلام المرشحة لجوائزها السنوية

أعلنت جمعية نقاد السينما المصرية، قائمة الأفلام المرشحة لجوائزها السنوية للأفضل في العام المنقضي، حيث تمنح الجمعية منذ تأسيسها عام 1972 جائزة سنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال العام.

هذا وتم ترشيح أربعة أفلام مصرية لجائزة اختيار النقاد لأحسن فيلم في 2024 هي: "رحلة 404" إخراج هاني خليفة، "رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، "الهوى سلطان" إخراج هبة يسري، و"هوليوود جيت" إخراج إبراهيم نشأت.

وبسبب ارتفاع عدد الأفلام العربية المعروضة في القاعات المصرية، تقرر استحداث جائزة لأحسن فيلم عربي عُرض في مصر خلال 2024، ترشح لها أفلام "بنات ألفة" إخراج كوثر بن هنية (تونس)، "مندوب الليل" إخراج على الكلثمي (السعودية)، و"باي باي طبريا" إخراج لينا سوالم (فلسطين).

أما جائزة أحسن فيلم أجنبي عُرض في القاعات المصرية فترشح لها أفلام: "المادة The Substance" إخراج كوارلي فارجيا، "هنا Here" إخراج روبرت زيميكس، و"خبيث Wicked" إخراج جون إم تشو.

وتقام الجلسة العلنية للنقاش بين أعضاء الجمعية واختيار الأفلام الفائزة مساء الأحد 23 فبراير في مقر الجمعية 26 شارع شريف بوسط البلد.

وكالعادة تسمح جمعية النقاد للجمهور بحضور النقاش، على أن يقتصر المشاركة في النقاش والتصويت على أعضاء الجمعية.

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