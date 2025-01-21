حقك علينا.. تعرف على حقوقك الزوجية.. شاهد

العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تختلف عن أى علاقة أخرى؛ فهي علاقة شرعها الله بين الرجل والمرأة لخلق المودة والرحمة بينهم ولكن أحيانا ما نجد العديد من المشاكل التى تحدث بين الزوج والزوجة نتيجة الجهل بحقوق المرأة تجاه زوجها؛ لذلك تقدم “البوابة نيوز” بعض الحقوق التى كفلها القانون للمرأة المتزوجة لحماية مصالحها.

حقوق الزوجة:

1-إذا قام الزوج بأية حالات تعدي أو إيذاء جسدي يمكنها القانون من تحرير محضر، ويفضل تواجد شهود من الأهل أو الجيران أياَ كان من فيهم حضر واقعة الاعتداء.

2-في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأولاد إن وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته.

3-إذا أقدم الزوج على طرد الزوجة من مسكن الزوجية؛ فيحق لها فى هذه الحالة تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج

4-إذا كانت الزوجة في فترة حمل فيجب على الزوج أن يتحمل مصاريف الولادة كاملة وفى حاله إذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة، ويتم تقديرها وفقا لمصادر دخل الزوج والتزاماته.

5-إذا استحالت العيشة تستطيع الزوجة اللجؤ إلى القضاء لرفع دعوى طلاق للضرر أو خلع.

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