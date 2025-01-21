الغرفة التجارية تفتتح معرض أهلًا رمضان بمدينة دمياط الجديدة

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، عن افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة دمياط الجديدة، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

يشهد افتتاح المعرض حضور عدد من قيادات الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة، ويقام بجوار الحديقة العامة في مدينة دمياط الجديدة، ليكون وجهة شاملة توفر كافة الاحتياجات الرمضانية تحت سقف واحد.

يضم المعرض مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، السكر، والزيوت، إلى جانب الخضروات، الفاكهة، الأسماك، ياميش رمضان، والتمور، مع ضمان توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات.

وأكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن هذا المعرض يأتي في إطار الجهود المستمرة للغرفة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أهمية توفير كافة السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يُعد موسمًا استهلاكيًا رئيسيًا.

وأوضح فايد، في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم استقرار الأسواق المحلية، مما يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بسهولة ويسر.

ووجه فايد دعوة مفتوحة لجميع أهالي دمياط والمناطق المجاورة لزيارة المعرض والاستفادة من العروض الخاصة والأسعار المخفضة، والاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة تُلبي جميع احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم.

ويعد معرض "أهلًا رمضان" بمثابة نموذج يجسد دور الغرفة التجارية بدمياط في خدمة المجتمع ودعم الأسر بمختلف فئاتها، مما يعزز من الترابط بين الجهات الرسمية والمواطنين، خاصة في المناسبات الهامة كشهر رمضان المبارك.