وكيل تعليم دمياط يتابع تصحيح امتحانات النقل



أعلن ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، استمرار أعمال التصحيح والكنترول تمهيدا لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي شملت جميع المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأوضح "عماره" أن آخر المواد الامتحانية لهذا الفصل كانت مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي، والفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، والكيمياء والرياضيات التطبيقية للصف الثاني الثانوي علمي، والجغرافيا للصف الثاني الثانوي أدبي.

وأضاف أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات بلغ 260,584 طالبًا وطالبة، موزعين على 718 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأكد أن سير الامتحانات تمت بانتظام وهدوء، ولم ترد أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بأعمال التقييم أو اللجان الامتحانية.

وأشاد" وكيل الوزارة" بجهود جميع العاملين في العملية التعليمية، من معلمين وموجهين وملاحظين ومصححين، مؤكدًا على دورهم الكبير في نجاح الامتحانات. كما وجه رسالة شكر وتقدير إلى أولياء الأمور على تعاونهم واهتمامهم بمتابعة أبنائهم.

ولفت "عماره" إلى أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، وضمان سير الامتحانات في شفافية وعدالة. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أثناء التصحيح على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة

يذكر أن يؤدي 260,584 طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم الامتحانات في 718 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق اي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

ووجه "عمارة" رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكداً على أن المديرية تبذل قصارى جهدها لضمان سير الامتحانات بنجاح، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح.