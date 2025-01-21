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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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أجرى الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، زيارة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها ولفيف من الآباء الكهنة بالإيبارشية. 
وأعرب رئيس الجامعة خلال الزيارة عن خالص تهانيه لنيافة الأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحي والأخوة الأقباط، وتم تبادل التهاني مع مرتادي الكنيسة، وأكد على وحدة الصف بين أبناء وطننا الغالى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى عمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري من المسلمين والأقباط على مر العصور، داعيا الله عز وجل أن يعيد الأعياد على مصر الحبيبة بالخير والسلام والأمن والاستقرار.
ومن جانبه رحب الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها  بزيارة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، معربًا عن اعتزازه وسعادته بهذه الزيارة التي تدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، وتعبر عن روح المحبة والوحدة بين نسيج الوطن الواحد.

وأشاد الأنبا شاروبيم بالدور الرائد لجامعة جنوب الوادى فى قطاع التعليم والتثقيف، وفى خدمة المجتمع القنائى فى كافة القطاعات.
شهد الزيارة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومبارك احمد محمود مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة.

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