محافظ القليوبية يحيل مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، شملت العديد من الشوارع والأحياء الفرعية، للاطلاع على سير العمل في منظومة النظافة والحد من ظاهرة الإشغالات.

جاء ذلك بحضور حسام أمام، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، واللواء شريف لطفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء أحمد أبو بكر، رئيس مدينة شبرا الخيمة، وخالد العرفي رئيس حي غرب، والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتفقد المحافظ عن قرب مستوى النظافة بالشوارع والحارات، موجهًا بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة العمل، حيث تم المرور على شارع 15 مايو الجديد والقديم، وأحمد عرابي، و135، ومحور الفريق العصار.

كما جرى توجيه شركة نهضة مصر برفع تراكمات القمامة، مع توقيع غرامات على الشركة نظرًا لتدني مستوى النظافة في بعض المناطق، مع ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لعمال النظافة، كما شدد على أهمية توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع.

وخلال الجولة وجه بإنشاء ساحات انتظار قانونية بشارع 15 مايو لمنع استغلالها من قبل الخارجين عن القانون، كما جرى اكتشاف مخالفات بناء في أحد العمارات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة، ومصادرة عربات الكارو التي يستخدمها النباشون في نبش القمامة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

كما قرر محافظ القليوبية إحالة مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة إلى التحقيق أمام النيابة بالإضافة إلى نقله إلى مدينة أخرى.

يأتي هذا القرار بعد رصد العديد من التعديات على الشارع العام وانتشار فوضى الإشغالات، مما يشير إلى تقصير واضح من جانب المسؤول عن هذا الملف الحيوي.

جولة المحافظ

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