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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية: الدولة المصرية نموذج ملتزم بقيم الإنسانية والتضامن

الهيئة القبطية الإنجيلية
الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
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أسهمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بشاحنتين محملتين بـ52 طنًا من المساعدات الغذائية، ضمن القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم أهالي قطاع غزة الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وجاء ذلك امتدادًا لدور الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الوطني والإنساني. 

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "نقدّر عظيم التقدير الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، إنها رسالة سامية تعكس مسؤولية مصر في العمل الإنساني ووقوفها الدائم بجانب أشقائها في أوقات الأزمات والمحن".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء "أن الهيئة القبطية الإنجيلية، بالتعاون مع فريق من المتطوعين المخلصين، عملت على مدار الأيام الماضية لتجهيز الشاحنات التي تضم موادًا غذائية أساسية أُعدت بعناية فائقة لتلبية احتياجات المتضررين، مع ضمان وصولها بسرعة وكفاءة عبر معبر رفح، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية".

وأشار قائلًا: "العمل الإنساني بالنسبة لنا ليس مجرد واجب، بل هو رسالة حب وأمل تحمل النور لمن قست عليهم الظروف، وتعيد لهم الإحساس بالكرامة والأمان".

وأضاف رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بوجه بحري في الهيئة القبطية الإنجيلية، "أن القافلة تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، كما توجه بالشكر لجميع المتطوعين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في تعبئة المساعدات، مؤكدًا أن جهودهم كانت عاملًا رئيسيًّا في تسريع عملية تجهيز الشحنات وإعدادها لإرسالها إلى غزة".

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الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قطاع غزة