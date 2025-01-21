انعقد مجلس جامعة أسوان الدوري رقم (151)، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عميدي الكليات وأعضاء المجلس.

مجلس جامعة أسوان يناقش تفعيل عدد من البروتوكولات العلمية

بدأ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أعمال المجلس بالترحيب بالحضور، كما تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق.

وأعرب عن حرص المجلس على متابعة سير أعمال الامتحانات التي تجري حاليًا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2025م، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل، الموافق 23 يناير 2025.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، على ضرورة سرعة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بالكنترولات تمهيدا لإعلان النتائج لضمان الشفافية والكفاءة بين طلاب كليات الجامعة، والذين يبلغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة موزعين على 18 كلية ومعهد يين، كما ناقش المجلس استعدادات جامعة أسوان لاستضافة المجلس الأعلى للجامعات، الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في الحرم الجامعي بصحاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الموقر.

وأوضح الدكتور لؤي نصرت، أن استضافة المجلس الأعلى للجامعات يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات والعمل على تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية المختلفة في إطار رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تفعيل عدد من البروتوكولات العلمية

وأشار رئيس جامعة أسوان، إلى أن المجلس ناقش تفعيل عدد من البروتوكولات العلمية والبحثية والخدمية بين جامعة أسوان وعدد من الجامعات والجهات الحكومية، بهدف تعزيز التعاون المشترك والمثمر بين الجامعة والمجتمع الأسواني.

وتهدف هذه البروتوكولات إلى تطوير منظومة البحث العلمي وربطها بقضايا المجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على العملية التعليمية وربطها بسوق العمل.

وفي إطار أعمال المجلس، قد وافق المجلس على منح عدد من الدرجات العلمية في درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه للباحثين، بالإضافة إلى ترقيات عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بما يضمن استمرارية تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي في الجامعة.

وفي ختام أعمال المجلس، وجه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت الشكر لجميع أعضاء المجلس على جهودهم المخلصة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر والعمل الجماعي لتحقيق أهداف الجامعة ورؤيتها المستقبلية.

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