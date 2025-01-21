حماس: السبت الإفراج عن عدد من الرهائن بغزة

قالت حركة حماس، إنه سيتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة يوم السبت بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، على الرغم من المخاوف من احتمال تأخير هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح أربعة رهائن في الخامس والعشرين من يناير الجاري، كجزء من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وقد تم إطلاق سراح ثلاثة رهائن في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، بينما أفرجت إسرائيل عن 90 فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وجاء إعلان حماس بعد أن أشار ممثل مكتب الإعلام لأسرى الحركة إلى أن الإفراج عنهم سيتم بعد يوم واحد من الموعد المقرر.