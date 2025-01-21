ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: السبت الإفراج عن عدد من الرهائن بغزة

الإفراج عن الأسرى
الإفراج عن الأسرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت حركة حماس، إنه سيتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة يوم السبت بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، على الرغم من المخاوف من احتمال تأخير هذه الخطوة.
ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح أربعة رهائن في الخامس والعشرين من يناير الجاري، كجزء من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وقد تم إطلاق سراح ثلاثة رهائن في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، بينما أفرجت إسرائيل عن 90 فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وجاء إعلان حماس بعد أن أشار ممثل مكتب الإعلام لأسرى الحركة إلى أن الإفراج عنهم سيتم بعد يوم واحد من الموعد المقرر.

اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق سراح الإفراج عن الرهائن السجون الإسرائيلية اليوم الاول