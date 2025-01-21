مصرع عامل إثر سقوط "قاعدة ونش" على رأسه بحدائق أكتوبر

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه قطعة حديدية “قاعدة ونش” على رأسه أثناء عمله بمبنى تحت الإنشاء بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع عامل داخل مبنى تحت الإنشاء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بناء بفك أجزاء الونش سقطت على رأسه قاعدة الونش الحديدية مما تسبب في وفاته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.