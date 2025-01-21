وزارة العمل تُعلن عن فُرص توظيف جديدة في الإمارات

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان.

ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إنه على الشباب الراغب في التقديم واستيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وإرسالها على البريد الإلكتروني التالي labour@labour.gov.eg.

مع العلم أن المستندات والأوراق والشروط المطلوبة:

1- أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية.

2- العمر من 25 إلى 40 سنة.

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

أما بخصوص شروط المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية:

1- العمر من 30 إلى 40 سنة.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.

3- إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.

وأوضحت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات، وكذلك تأمين طبي وفقاً للنظام المعمول به بدولة الإمارات، وتذكرة سفر الاستقدام، وأن ساعات العمل 8 ساعات وفقاً لقانون العمل، كما أن مدُة العقد سنتين.

وأكدت على فترة التقديم تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 ولمدة 10 أيام.

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