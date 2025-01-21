وصول السفينة "ELENA" إلى ميناء سفاجا وعلى متنها 1600 رأس من العجول الحية

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء، السفينة "ELENA" القادمة من جيبوتي، والتي ترفع علم جزر القمر، وعلى متنها شحنة تضم 1600 رأس من العجول الحية.

وتأتي هذه الشحنة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإمدادات المحلية من اللحوم الحية وتلبية احتياجات السوق المصرية.

ويتم نقل العجول إلى المحجر البيطري التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا، حيث تباشر الجهات المختصة تنفيذ كافة الإجراءات الصحية والبيطرية اللازمة لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وتأتي هذه الخطوة لضمان الالتزام بالمعايير البيطرية العالمية قبل السماح بالإفراج النهائي عن العجول وتوزيعها.

وأكدت الجهات المعنية التزامها التام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان صحة وسلامة المواشي المستوردة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.