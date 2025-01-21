تسريب امتحان اللغة العربية.. إحالة ملاحظ لجنة بالشهادة الإعدادية بالفيوم للنيابة العامة

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إحالة ملاحظ بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية، إلى النيابة العامة، لقيامها بتسريب امتحان اللغة العربية، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان قد انتشر تسريب لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية يوم السبت الماضي الموافق 18 يناير، على برنامج التيليجرام في الساعة التاسعة و51 دقيقة صباحاً، وعلى أثر ذلك، وجه الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بتشكيل لجنة متابعة من المديرية، لبحث الملابسات واتخاذ اللازم قانونياً حيال المتسبب في الواقعة.

وقد تبين من الفحص المبدئي، تسريب الورقة الامتحانية من إحدى لجان الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، فقامت اللجنة بمتابعة عدة لجان امتحانية تابعة للإدارة، وتمكنت من تحديد اللجنة الامتحانية التي تم تسريب الامتحان منها ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي "التيليجرام".

وبعد فحص اللجان الفرعية بالمدرسة، تم تحديد المعلمة التي قامت بتصوير وتسريب الامتحان، حيث تم فحص تليفون المعلمة، والعثور على الصور المنشورة على برنامج التيليجرام، وعليه، تم استبعاد كل من، رئيس اللجنة، والمراقب الأول، وملاحظ اللجنة التي قامت بتسريب الامتحان، وإحالتهم جميعًا للتحقيق بإدارة الشئون القانونية.

وبعد العرض على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرر إحالة المعلمة المتسببة في الواقعة، إلى النيابة العامة.