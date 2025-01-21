تداول 40 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة حيث تم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1186 شاحنة و95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 503 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36000 طن بضائع، 683 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينة FLORA على متنها 23000 طن فوسفات تصدير إلى الهند كما غادرت اربع سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس، سينا والحرية، كما تم تداول 3000 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا بموانيها.

