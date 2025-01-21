تشييع جنازة ميمي الشربيني بمسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الظهر

تقام بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة الراحل ميمي الشربينى، نجم الأهلي السابق وأسطورة التعليق الرياضي، والذي ودع عالمنا أمس الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من مسجد عمرو بن العاص.

ويعد الراحل ميمى الشربينى من أشهر المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربى، ولاعب الأهلى المصرى السابق.

حيث بدأ ميمي مشواره مع الكرة في النادي المصري القاهري، ومن بعدها بدا قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، السعى للظفر بخدماته.

ولكن حبه للأهلي جعله يرفض عرض الزمالك القوى، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخي عبده البقال في تحقيق حلمه بالانتقال للأهلي مع زميله وقتها طه إسماعيل، وأطلق عليه المستكاوى لقبًا جديداً هو «الألفة».

المرحلة الأهم غير لعب الكرة والتدريب في حياة ميمي الشربيني كانت عندما نجح في اختبار الإذاعة في فبراير 1976، ليصبح أحد ألمع معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها، ولهذه قصة يرويها الشربيني بنفسه في حوار تلفزيوني قديم.