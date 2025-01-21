وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للمستشارين مساعدي الوزير وأعضاء المكاتب الفنية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.

ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وصولا إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.

كما يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي.

جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.

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