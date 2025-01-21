قمر الدولة والغندور وحسين وعباس.. حكام اليوم الأول بالجولة التاسعة بالدوري

تستأنف اليوم الثلاثاء منافسات الموسم رقم 66 للدوري الممتاز (نايل) بأربع مواجهات في افتتاح الجولة التاسعة للمسابقة التي انطلقت في الثلاثين من أكتوبر الماضي بنظام جديد.

أعلنت لجنة الحكام أسماء طواقم المباريات الأربعة في الجولة التاسعة من الدوري وجاءت على النحو التالي:

- الجونة × البنك الأهلي: نادر قمر الدولة (ساحة)، مصطفى حسين ووائل عاطف (مساعدين)، حسني سلطان (رابع)، علاء صبري ومحمد عبد العزيز (تقنية الفيديو).

يدخل فريق الجونة هذه المباراة وفي رصيده 6 نقاط يحتل بها المركز السابع عشر (قبل الأخير) ويسعى لوقف نزيف النقاط بعد خسارته (0 – 2) أمام الأهلي في الجولة الماضية، في المقابل يأمل البنك الأهلي صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة في متابعة نتائجه الإيجابية، وأخرها تفوقه على الإسماعيلي (1 – 0) في نفس الجولة.

- غزل المحلة × حرس الحدود: عاطف حسين (ساحة)، أحمد بكر وأحمد زيدان (مساعدين)، أحمد حمدي (رابع)، محمد سلامة ومحمد عطا (تقنية فيديو).

خسارة "زعيم الفلاحين" أمام البنك الأهلي (0 – 1) وبيراميدز (0 – 3) في آخر جولتين أوقفت رصيده عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر ويطمح اليوم مع مديره الفني المخضرم شوقي غريب في تجاوز هذا النفق المظلم وتحقيق أول فوز له داخل أرضه، أما حرس الحدود الذي خسر أيضاً أمام الزمالك (2 – 3) في الجولة الماضية وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، فيبحث عن العودة للإسكندرية بنتيجة إيجابية تبعده عن مراكز المؤخرة.

- الإسماعيلي × سموحة: أحمد الغندور (ساحة)، الدوليين أحمد توفيق طلب وهاني خيري (مساعدين)، الدولي طارق مجدي وهاني العراقي (تقنية الفيديو).

"الدراويش" أبطال الدوري ثلاث مرات، يدخلون هذا اللقاء وفي جعبتهم 9 نقاط وضعتهم في المركز التاسع في جدول الترتيب يأملون في تحقيق كامل الغلة لتأمين موقعهم في النصف الأول من الجدول وتعويض خسارتهم أمام البنك الأهلي في الجولة السابقة، في المقابل يتمسك "أبناء الحي الراقي" بقيادة أحمد سامي في استمرار صحوتهم بعد أن حققوا انتصارين على مودرن سبورت في الدوري في الجولة الثامنة وتقدموا للمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط ثم تخطوا زد أف سي في ثمن نهائي كأس مصر.

- إنبي × طلائع الجيش: أحمد ناصر عباس (ساحة)، أحمد لطفي ومحمود عامر (مساعدين)، شاهندا المغربي (رابع) ’ الدولي أمين عمر وإبراهيم محجوب (تقنية الفيديو).

خرج "كبير العائلة البترولية" بنقطة ثمينة أمام شقيقه بتروجيت في الجولة الماضية رافعاً رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر ويبحث عن فوزه الثاني هذا الموسم من أجل التقدم في جدول الترتيب، في المقابل تكبد الطلائع خسارة جديدة أمام سيراميكا كليوباترا (0 – 1) وتوقف رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر، ويأمل اليوم في استعادة توازنه بفوز أو تعادل يبعده عن مراكز الخطر.

هذا وتتواصل مباريات الجولة التاسعة يوم الأربعاء بمواجهات فاركو والأهلي على ملعب الجيش ببرج العرب، سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري على ملعب عثمان أحمد عثمان وزد إف سي أمام بيراميدز على ملعب القاهرة الدولي، على أن تختتم مساء الخميس بلقائي بتروجيت والمصري على ملعب السويس الجديد ومودرن سبورت أمام والزمالك على ملعب القاهرة الدولي.