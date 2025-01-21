أربعة مؤتمرات أدبية بالفيوم خلال عام 2025

صرح الكاتب والشاعر أشرف أبو جليل، أنه سيقام خلال هذا العام أربعة مؤتمرات أدبية لمناقشة المنجز الإبداعي لأربعة من مبدعي الفيوم وهم شاعر العامية الراحل محمد عبد المعطى، وذلك خلال شهر أبريل وشاعر الفصحى نادي حافظ وشاعر قصيدة النثر حاتم حواس وعاشق تراث الفيوم الدكتور أيمن رحيم صاحب مجموعة مؤلفات عن تراث الفيوم.

وأشار إلى أن هذه المؤتمرات تقام بجهود المجتمع المدني بالتعاون مع المبدع نفسه وتستهدف درسا نقديا لتجربة مبدعي الفيوم يقف على تجاربهم بشكل جاد على مدار يوم كامل.

وأضاف أن كل مؤتمر سيكون من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء ويتضمن خمس ندوات نقدية حول أعمال المبدع يشارك فيها ١٥ ناقدًا وجلسة شهادات عن المبدع يشارك فيه عشرة من أقرانه شهود تجربته وأمسية شعرية يشارك فيها ٢٠ شاعرا وفقرة فنية مناسبة وتوزع في المؤتمر الجوائز المقدمة من مبدعي الفيوم لرعاية المبدعين الشباب والأطفال.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لمبادرات الشراكة المجتمعية تتكون من ٢٥ مبدعًا وناقدًا وفاعلًا ثقافيًا من أبناء الفيوم.