محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية في قطاع الطرق حيث تمت متابعة أعمال رصف الطرق الداخلية وعدد من الطرق الرئيسية بمدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 340 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مدينة بنها، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان والدكتور إبراهيم رمضان بكلية هندسة بنها والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية ومحمد رجب مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمهندسة حسناء سعيد مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة ومسؤولي الشركات المنفذة لقطاعات الخطة الاستثمارية.

خلال الاجتماع، جرى استعراض آخر المستجدات في المشروع، وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الزمنية المحددة.

كما جرى مناقشة أي تحديات تواجه المشروع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها حيث جرى مناقشة استكمال رصف طريق علما من طحلة حتى خط 13 مركز بنها بطول 3 كم متوسط عرض 9 أمتار مع إنارة الطريق وإعادة رصف طريق كوبري ميت برة ميت الحوفيين بداية من مفارق زفتي بمركز بنها بطول 6.5 كم متوسط عرض 8 أمتار واستكمال رصف طريق جسر النيل بداية من أمام السلخانة بعزبة الزراعة حتى نهاية مساكن الرملة بطول 400 م متوسط عرض 18 م، إعادة رصف طريق الرياح التوفيقي - ميت راضي بطول 1 كم عرض 7م وإعادة رصف طريق بتمدة المقابلة بمركز بنها بطول 6 كم عرض 7.75م.

وأكد المحافظ أنه جار رصف وتركيب البلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الداخلية بمدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من حي حوالي 2000 متر بالشوارع المتفرعة من بهتيم اسكو وشارع 15 مايو وشارع الخمسين وشارع عمار بن ياسر وشارع ترعة أبو المنجا.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ مع مسئولي شركة كير أسباب عدم تشغيل السلم الكهربائي بمدينة بنها حتى تاريخه وكلف مديرة الشئون الهندسية بالمحافظة بسرعة فحص ملف العملية لإيضاح المتسبب في أسباب عدم الاستفادة من السلم الكهربائي حتى تاريخه مع وضع حلول مناسبة لتشغيله وصيانته وأوجه الاستفادة منه لخدمة مواطني مدينة بنها.

كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع في المواعيد المحددة، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.