بحوث الاقتصاد ينظم ورشة حول أهمية إنتاج وتصنيع أوراق البردي بالشرقية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة بعنوان "اقتصاديات إنتاج وتصنيع أوراق البردي بمحافظة الشرقية"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد، وحضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة وبعض الخبراء والمختصين.

واستهدفت ورشة العمل والتي ألقتها كل من الدكتورة هبة عبد الكريم فوزي، والدكتورة رشا عبد الهادي عبدالمنعم، وعقب عليها الدكتور علي أحمد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعي بزراعة الزقازيق، والدكتور كامل صلاح الدين محمد رئيس الوحدة البحثية بالشرقية التعرض لأهمية صناعة أوراق البردي بمحافظة الشرقية والتحديات التي تواجهها والتي منها عدم الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة والتكنولوجيا الحديثة، مما يؤثر سلبا على جودة المنتج وتكلفته، كذلك عدم توفر العمالة المدربة والخبرة اللازمة لتحسين الإنتاجية والجودة وما يواجهه المنتجون من صعوبة تسويق أوراق البردي محليا ودوليا.

وتوصلت الورشة إلى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها: زيادة الاهتمام بتسويق أوراق البردي، وتفعيل دور روابط منتجي ومصنعي أوراق البردي، وإنشاء الورش المتطورة المتخصصة في أوراق البردي، وطباعة شهادات التخرج بالجامعات المصرية المختلفة والمدارس المصرية على أوراق البردي حتى يتسنى للأجيال الجديدة التعرف عليه، والمبادرة بإدخال أوراق البردى المطبوعة في الكثير من الصناعات المختلفة مثل المفارش واللوح والبراويز والأثاث الخشبي والملابس خاصة المصدرة إلى الخارج وكذلك الفنادق السياحية والمطارات وتقديم هدايا للسائحين.

كما شملت المقترحات دعم الدولة لأسعار المواد المستخدمة في تصنيع نبات البردي، وزيادة الحصص المقررة من الأسمدة المستخدمة في زراعة نبات البردي، زيادة التركيز على تدريب طلاب كليات الزراعة خلال الفترة الصيفية والتعرف على النشاط وفنيات إنتاج البردي وإمكانية تبني النشاط فيما بعد من شباب الخريجين والمساهمة في تطوير النشاط.