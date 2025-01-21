الجونة يطمح للفوز أمام البنك الأهلي في الدوري

يستضيف فريق نادي الجونة، فريق البنك الأهلي في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين خاصة أن البنك الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بينما يطمح الجونة في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

ويحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، حيث خاض 8 مباريات و فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

في المقابل يحتل البنك الأهلي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

وتنطلق الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري اليوم الثلاثاء، بإقامة 4 مباريات تجمع غزل المحلة ضد حرس الحدود، الجونة ضد البنك الأهلى، والإسماعيلى ضد سموحة، وإنبي ضد طلائع الجيش.