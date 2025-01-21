الصحة الحيوانية ينظم دورة تدريبية حول مضادات الميكروبات وتأثيرها

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة الفاو العالمية حول التعرف على مضادات الميكروبات وتأثيرها على صحة الانسان والحيوان، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

افتتحت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية بعنوان " توحيد البروتوكول المعملى للفحص لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR)".

شارك في الدورة 25 متدرب من المعهد ومعامله الفرعية في دمنهور والبحيرة وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان.

وتهدف هذه الدورة التدريبية الشاملة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على مقاومة مضادات الميكروبات وفهم أسبابها وآليات انتشارها وتأثيرها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتنميط وتوحيد بروتوكولات الفحص المعملي وإجراء الفحوصات المعملية للاستلال على وجود مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية وعزلها وتحديد أنماط مقاومتها وتطبيق المبادئ التوجيهية لمكافحة AMR لمقاومة المضادات الحيوية في مختلف القطاعات وبناء شبكة من الخبراء والباحثين للعمل معًا على مكافحة هذه المشكلة العالمية.

وفي بداية الدورة وجهت "سماح عيد " الشكر إلى منظمة ( الفاو) وأشادت بالتاريخ الطويل للتعاون المشترك المثمر بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو) وخاصة في مواجهة أهم التحديات الصحية العالمية ومنها مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وتوحيد طرق سحب العينات والكشف عن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وذكرت عيد، أن هذه الدورة هي الثالثة في هذا المجال التي يتم تنفيذها بالمعهد وفروعه لرفع كفاءة وتنمية مهارات الباحثين في مختلف المحافظات لتعزيز مواجهة أكثر دقة وانتشارًا لمقاومة مضادات الميكروبات في جمهورية مصر العربية.

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