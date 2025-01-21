القبض على طالب أدى الامتحان بدلًا من صديقه داخل مدرسة بالعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب بالصف الأول الإعدادي المتهم بأداء الامتحان بدلًا من صديقه داخل مدرسة بمنطقة العجوزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من مشرف داخل مدرسة يفيد بضبط طالب أثناء أداء امتحان بدلًا من صديقه داخل مدرسة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام طالب بالصف الأول الإعدادي بأداء الامتحان بدلا من صديقه بسبب سفر الأخير خارج البلاد، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.