«عقار اغتصاب الفتيات».. التفاصيل الكاملة لإحالة البلوجر داليا فؤاد للجنايات

تشهد محكمة جنايات القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمة داليا وحيد فؤاد أحمد الشهيرة بـ داليا فؤاد في واقعة اتهامها بحيازة وإحراز جواهر مخدرة فى القضية المعروفة إعلامياً بعقار اغتصاب الفتيات، وذلك بعد أن تسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق القضية المحالة من النيابة العامة لتحديد موعد المحاكمة.

أمرت جهات التحقيق، بإحالة البلوجر داليا فؤاد وشريكها الأجنبي، إلى المحاكمة بتهمة ترويج مخدر "اغتصاب الفتيات" على الشباب، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة داليا وحيد فؤاد أحمد الشهيرة بـ داليا فؤاد، 39 سنة بدون عمل ومقيمة التجمع الأول، محبوسة، بأنها في يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

حازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لحمض جاما هيدروكسي بيوتيرك في غير الأحوال المصرح بها، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، وحازت وأحرزت بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة البريجابالين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالاتجار فى مخدر (GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنه لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه صانعة_محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى "لها معلومات جنائية" هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (145 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.