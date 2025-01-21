الاحتلال: إذا التزمت حماس بتفاصيل الاتفاق سيتمكن سكان القطاع من العودة إلى الشمال

أعلن جيش الاحتلال، أن قواته ستظل منتشرة في مناطق محددة بقطاع غزة، مؤكدا ضرورة عدم الاقتراب منها لتجنب التعرض للخطر.

وقال جيش الاحتلال: إن التحرك من جنوب قطاع غزة إلى الشمال أو نحو طريق نتساريم لا يزال خطيرا في ضوء أنشطتنا بالمنطقة.

وأضاف: “إذا التزمت حماس بتفاصيل الاتفاق كافة فسيتمكن سكان القطاع من العودة إلى الشمال اعتبارا من الأسبوع المقبل”، محذرا السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع بشكل عام وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص.

وتابع جيش الاحتلال: أن هناك خطرا كبيرا لممارسة الصيد والسباحة والغوص ونحذر من دخول المنطقة البحرية على امتداد القطاع.