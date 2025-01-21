صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء- منتصف جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 29,719.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.17%، وصولًا إلى مستوى 3,149.52 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.07%، وصولًا إلى 8,461.33 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.91%، ليصل إلى مستوى 11,580.05 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 36,950.97 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.55%، مسجلًا 13,101.54 نقطة، كما أرتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.96%، وصولًا إلى 6,673.37 نقطة.