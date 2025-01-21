هيئة فلسطينية: نعول على الجهود المصرية لاستدامة وقف إطلاق النار بغزة

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يعول على الجهود المصرية من أجل استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع إسرائيل من افتعال أي أزمات من شأنها إعادة اندلاع الحرب.

وقال الشوا ـ في تصريح لقناة (النيل) للأخبار ـ "يوميا تتكشف هول الكارثة والفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن طواقم الدفاع المدني بدأت في انتشال جثامين الشهداء المفقودين الذين سقطوا جراء العدوان، ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا توجد أدوات تساعد في انتشال المزيد من جثامين الشهداء لان أغلب الآليات تم تدميرها، مضيفا أن تداعيات الكارثة الإنسانية متواصلة ومستمرة في ظل هذا الدمار الكبير وانتظار عودة النازحين من وسط وجنوب قطاع غزة تنفيذا لبنود الاتفاق.

وأوضح أن أكثر من 80% من المباني دمرت وهناك حاجة ماسة لإقامة المزيد من مراكز الإيواء لاستيعاب هذه الأسر التي فقدت منازلها.

وأضاف الشوا أن دخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها يخفف من تداعيات الواقع الإنساني إلا أن هناك حاجة ملحة إلى توسيع قائمة المساعدات من مواد أساسية يحتاجها المواطن على كافة المستويات.

