فيديو.. حريق في فندق شمال تركيا يسفر عن مقتل وإصابة 37 شخصًا

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، إن حريقًا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 31 آخرين.

وقال محافظ بولو عبد العزيز أيدين لقناة تي آر تي التركية، إن الحريق اندلع في الطابق الرابع من الفندق المكون من 11 طابقا في منتجع كارتال كايا للتزلج في بولو في حوالي الساعة 3:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء وما زال رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

وقال إن سبب الحريق لم يتضح على الفور لكن السلطات ستحقق فيه، مضيفا أن الحريق اندلع في طابق المطعم.

وأضاف المحافظ أن الفندق كان يستضيف 234 ضيفًا.