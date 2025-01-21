تشاهدون اليوم.. 4 مواجهات قوية في الدوري المصري

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء.

غزل المحلة X حرس الحدود – الساعة 5 مساءً.

الإسماعيلي X سموحة – الساعة 8 مساءً.

إنبي X طلائع الجيش – الساعة 8 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



أتالانتا X شتورم جراتس – الساعة 7:45 مساءً.

موناكو X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساءً.

بولونيا X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساءً.

بنفيكا X برشلونة – الساعة 10 مساءً.

ليفربول X ليل – الساعة 10 مساءً.

أتلتيكو مدريد X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساءً.

كلوب بروج X يوفنتوس – الساعة 10 مساءً.

سرفينا زفيزدا X آيندهوفن – الساعة 10 مساءً.

سلوفان براتيسلافا X شتوتجارت – الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

جالاتا سراي X دينامو كييف – الساعة 5:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج X النصر – الساعة 4:50 مساءً.

الرياض X التعاون – الساعة 5:10 مساءً.

الهلال X الوحدة – الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

شباب الأهلي X الجزيرة – الساعة 5 مساءً.

خورفكان X عجمان – الساعة 5 مساءً.

العين X النصر – الساعة 6 مساءً.