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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. 4 مواجهات قوية في الدوري المصري

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات.

مواعيد مباريات الدوري المصري

 الجونة X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء.

 غزل المحلة X حرس الحدود – الساعة 5 مساءً.

 الإسماعيلي X سموحة – الساعة 8 مساءً.

 إنبي X طلائع الجيش – الساعة 8 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا


أتالانتا X شتورم جراتس – الساعة 7:45 مساءً.

 موناكو X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساءً.

 بولونيا X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساءً.

 بنفيكا X برشلونة – الساعة 10 مساءً.

 ليفربول X ليل – الساعة 10 مساءً.

 أتلتيكو مدريد X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساءً.

 كلوب بروج X يوفنتوس – الساعة 10 مساءً.

 سرفينا زفيزدا X آيندهوفن – الساعة 10 مساءً.

 سلوفان براتيسلافا X شتوتجارت – الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 

 جالاتا سراي X دينامو كييف – الساعة 5:30 مساءً.

 مواعيد مباريات الدوري السعودي 

 الخليج X النصر – الساعة 4:50 مساءً.

 الرياض X التعاون – الساعة 5:10 مساءً.

 الهلال X الوحدة – الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي 

 شباب الأهلي X الجزيرة – الساعة 5 مساءً. 

 خورفكان X عجمان – الساعة 5 مساءً.

 العين X النصر – الساعة 6 مساءً.

تشاهدون اليوم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء جميع البطولات من مختلف القارات