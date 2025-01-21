المشدد 3 سنوات لمتهمين في سرقة السيارات بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة المرج.

كان قد تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد بتعرض مركباتهم للسرقة، وعلى الفور شكل رجال المباحث فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الجرائم تشكيل عصابي مكون من عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.

واعترف المتهمان بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بعد تتبعهما خط سير قائدى المركبات، ثم القيام بسرقة سياراتهم وبيعها بأقل الأثمان من أجل التحصل على الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.