انطلاق منافسات مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو

انطلقت منافسات النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، التي تنظمها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وتُعد المسابقة حدثا موسيقيا بارزا يضم محترفين من مختلف دول العالم، إذ تؤكد إمارة الفجيرة دورها في احتضان المواهب الموسيقية وتطوير أدائهم، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للفنون والثقافة.

وتشهد المسابقة مشاركة واسعة تشمل مختلف الفئات العمرية من داخل الإمارات وخارجها، مع فتح باب التسجيل للمسابقة في 1 أغسطس الماضي وحتى 7 يناير الجاري.

وبدأت تجارب الأداء للعازفين في 19 يناير، بحضور لجنة تحكيم دولية، حيث ستقيم الأداء وتحدد الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في "الفجيرة".

وأكد علي عبيد الحفيتي، المدير العام لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن المسابقة أصبحت من أهم الفعاليات الموسيقية الدولية، مشيرًا إلى أنها تمثل منصة موسيقية عالمية تعزز التبادل الثقافي والفني بين الشعوب.

وأضاف، "الدورات السابقة حققت نجاحات كبيرة بفضل الرعاية الكريمة من الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الذي يجسد دعمه الدائم التزاما بتطوير الفنون والثقافة في إمارة الفجيرة، وتقديم منصة دولية للعازفين لعرض مواهبهم وتنمية قدراتهم".

وأشار الحفيتي إلى أن المسابقة تمثل أكثر من مجرد تنافس، حيث توفر فرصة للتعلم والتواصل مع كبار الموسيقيين، مضيفًا "نسعى من خلالها إلى تحفيز الجيل الجديد على تبني الموسيقى كوسيلة للتعبير وتطوير الشخصية، وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة".

وتوزعت الفئات العمرية للمشاركين في المسابقة إلى أربع مجموعات: الفئة "A" حتى 10 سنوات، الفئة "B" من 11 إلى 13 سنة، الفئة "C" من 14 إلى 17 سنة، والفئة "D" من 18 سنة فما فوق.