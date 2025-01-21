السيسي يبحث الأوضاع في مضيق باب المندب وسبل استعادة الأمن بالمنطقة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لتهدئة الأوضاع في مضيق باب خاصة مع النجاح في التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة.

وتناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، و"أرسينيو دومينجيز"، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية الأوضاع في مضيق باب المندب، وسبل استعادة الأمن في تلك المنطقة في ضوء أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية.

حيث أكد الرئيس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في هذا الإطار باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري من ناحية أخرى، معربًا عن تطلع مصر لتهدئة الأوضاع في تلك المنطقة، خاصة مع النجاح في التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "أرسينيو دومينجيز"، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.