إندونيسيا: انهيار أرضي يسفر عن مصرع 16 شخصًا في جاوة

قال مسئول بالشرطة المحلية، اليوم الثلاثاء، إن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون في انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة وسط إندونيسيا.

وقال دوني براكوسو قائد الشرطة في مدينة بيكالونجان بوسط جاوة لقناة "مترو" التلفزيونية المحلية "تأكد مقتل 16 شخصًا، وبالنسبة للضحايا المصابين، تم نقل 10 إلى المستشفيات".

من جانبه، قال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الكارثة الطبيعية وقعت في منطقتي بريبيس وبوربالينجا، حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقال المتحدث: "يجب على الناس أن يكونوا في حالة تأهب حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة".