اليوم.. طقس معتدل نهارا وأمطار متفاوتة الشدة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلًا، فيكون الطقس شديد البرودة على معظم الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ومن المتوقع أن تتشكل شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

كما تشهد مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية أمطارًا متوسطة ورعدية أحيانًا، تمتد مساءً إلى الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.

أما القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، فمن المتوقع أن تتعرض لأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة.