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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل القديسة دميانة

القديسة دميانة
القديسة دميانة
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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ذكرى رحيل القديسة دميانة، الشهيدة العظيمة وأميرة الشهيدات، والتي تعد واحدة من أبرز رموز الإيمان والشجاعة في تاريخ الكنيسة.

ولدت القديسة دميانة في القرن الثالث الميلادي، وكانت ابنة لوالي البرلس والزعفرانة وكرست حياتها للعبادة والخدمة بعد أن رفضت الزواج واختارت التفرغ لحياة البتولية، مما ألهم 40 عذراء للسير على خطاها. 

واشتهرت بثباتها في الإيمان رغم ما تعرضت له من اضطهادات وتعذيب على يد الإمبراطور الروماني دقلديانوس بسبب رفضها عبادة الأوثان.

تقام القداسات والصلوات الخاصة بهذه المناسبة في الأديرة والكنائس التي تحمل اسمها، لا سيما في دير القديسة دميانة الشهير بمحافظة الدقهلية، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار لتكريم سيرتها الطاهرة.

ويذكر أن القديسة دميانة أصبحت رمزًا للشجاعة والإيمان القوي، حيث ألهمت أجيالًا من المؤمنين للثبات في وجه التحديات والتمسك بالمبادئ المسيحية.

الأديرة والكنائس الأرثوذكسي دير القديسة دميانة