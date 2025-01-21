وسط أجواء روحية مميزة.. الكنائس تحتفل بعيد عرس قانا الجليل

تحتفل الكنائس المسيحية اليوم بعيد عرس قانا الجليل، الذي يرمز إلى أولى معجزات المسيح حين حول الماء إلى خمر في قانا الجليل، معلنًا بداية رسالته العلنية.

تقام بهذه المناسبة القداسات والصلوات في مختلف الكنائس، حيث يتوافد المؤمنون للتأمل في معاني العيد، الذي يعبر عن الفرح والتجدد والبركة.

وتتزين الكنائس بالأضواء والزهور، وسط أجواء من التراتيل الروحية التي تضفي طابعًا خاصًا على الاحتفالات.

ويعتبر هذا العيد فرصة للتذكير بأهمية المحبة والوحدة بين العائلات والمجتمعات، مستلهمين من معجزة المسيح على تحويل ما هو بسيط إلى نعمة عظيمة.