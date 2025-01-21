فريق ريهايدرو بهندسة المطرية يفوز في مسابقة قادة المناخ

حقق فريق "ريهايدرو" من كلية الهندسة بالمطرية، فوزًا في المرحلة النهائية من النسخة الثانية لبرنامج قادة المناخ، وذلك خلال التقييم النهائي الذي أقيم بمقر المجلس القومي للمرأة.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، على رأسهم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات وعضو المجلس القومي للمرأة، والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والمهندسة سارة البطوطي سفيرة الأمم المتحدة العالمية للمناخ ومستشارة الرئيس المصري للسياسات المستدامة، وغادة توفيق مستشارة محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان عن سعادته بهذا الإنجاز قائلًا: "هذا الفوز يؤكد تميز طلاب جامعة حلوان وقدرتهم على المنافسة في المحافل الوطنية، ونحن فخورون بأبنائنا الذين يقدمون حلولا مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم".

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية هندسة المطرية: "إن فوز فريق ريهايدرو يعكس المستوى المتميز للتعليم الهندسي في الكلية وقدرة طلابنا على تطوير حلول عملية للتحديات البيئية، وسنواصل دعم أفكار وإبداعات طلابنا التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".