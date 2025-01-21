أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 822 ألفًا و30 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 822 ألفًا و30 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم - أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1690 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و833 دبابة و20 ألفا و477 مركبة مدرعة و22 ألفا و134 من النظم المدفعية و1262 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1050 من أنظمة الدفاع الجوي و3051 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و710 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و34 ألفا و682 من المركبات وخزانات الوقود و22 ألفا و898 طائرة بدون طيار".

